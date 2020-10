Rotterdamse moskeekoepel adviseert: voorlopig geen vrijdaggebed

Een Rotterdamse moskeekoepel adviseert moskeeën de komende tijd geen vrijdaggebed te organiseren. "Een besmetting is er al een te veel", zegt directeur Mohamed Bouimj van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. "Daarom adviseren wij dit, in het belang van onze samenleving."

Het is nog niet bekend hoeveel moskeeën gehoor zullen geven aan de oproep van Bouimj. 32 van de 38 moskeeën in Rotterdam zijn aangesloten bij de koepel.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zegt tegen regionale omroep Rijnmond dat hij in ieder geval niet van plan is moskeebezoeken te verbieden. Hij doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van moskeebezoekers.

Verschillen tussen regio's

Gisteren besloten al meerdere moskeeën in Amsterdam tijdelijk dicht te gaan vanwege het oplopende aantal besmettingen in de stad.

In de regio Haaglanden blijven moskeeën voorlopig wel open voor het vrijdaggebed, schrijft Omroep West. Islamitische organisaties pleiten voor meer duidelijkheid vanuit de veiligheidsregio.

Gevoel in de samenleving

Vandaag besloot minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat voor religieuze bijeenkomsten weer het maximumaantal bezoekers van dertig geldt na ophef rond drukbezochte kerkdiensten in Staphorst. Vicevoorzitter Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën zegt dat hij aangesloten moskeeën proactief adviseert dit aantal aan te houden.

Bouimj van de Rotterdamse moskeekoepel benadrukt dat er in moskeeën over het algemeen goed rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. "Veel moskeeën hebben inmiddels mondkapjes verplicht naast de 1,5 meter afstand. Er word gelet op het maximumaantal personen. Ze doen echt alles om te voorkomen dat er binnen besmettingen plaatsvinden", zegt Bouimj.

Onder de aangescherpte regels mag nog wel het vrijdaggebed georganiseerd worden. Waarom Bouimj toch adviseert daar een streep door te zetten? "Als is het maar voor het gevoel in onze samenleving", zegt hij. "En we hebben zoiets van: alle kleine beetjes helpen."