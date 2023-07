Wekdienst 22/7: SP benoemt lijsttrekker • Laatste bergrit in Tour

Goedemorgen! Leden van de SP kiezen vandaag vrijwel zeker opnieuw voor Lilian Marijnissen als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. En in de Tour de France staat de laatste bergetappe op het programma.

Eerst het weer: er is vandaag vrij veel bewolking, met verspreid over het land enkele buien. In het zuidoosten blijft het droger met maxima rond 22 graden. Op andere plekken is het wat koeler met af en toe zon en matige zuidwestenwind.