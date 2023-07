Hitlijsten vergane glorie of springlevend? 'We meten nu beter dan ooit'

Vrijwel iedereen herinnert zich de hits uit zijn jeugd. Hele generaties groeiden op met een gedeelde soundtrack. Maar met een steeds meer versnipperd media-aanbod lijkt die soundtrack steeds individueler te worden. Nog altijd telt de Top 40 wekelijks af van veertig naar één, maar in hoeverre is het nog daadwerkelijk een lijst die de smaak van Nederland weergeeft? Experts zijn het erover eens dat de huidige Top 40, die zich nog altijd profileert als "de enige echte hitlijst", niet meer te vergelijken is met de lijsten zoals die halverwege jaren 60 begonnen. Fysieke singles, jarenlang de basis van de hitlijst, worden niet meer verkocht. De huidige Top 40 wordt samengesteld op basis van airplay (het aantal keer dat een nummer op de radio te horen is), streaming en trends in social media. Alleen is het de vraag wat dat nog zegt over de populariteit. "Hitlijsten zijn een stuk betrouwbaarder dan in de beginjaren", zegt Rob Ester, head of music bij radiostation Qmusic, dat wekelijks de Top 40 uitzendt. "Vroeger werd een aantal platenzaken gebeld om te vragen welke nummers er populair waren, en dat was het dan." "Er was toen ook een veel smaller media-aanbod", zegt Niels Aalberts, eindredacteur bij VPRO's 3voor12. Sociale media bestonden nog niet en er waren aanzienlijk minder radiozenders. Daardoor hadden omroepen en radio-dj's veel invloed. "Zij draaiden, dus zij bepaalden." Volgens Ester wordt de populariteit van singles tegenwoordig veel beter gemeten: "Vroeger wisten we alleen hoe vaak een nummer verkocht was. Of het vervolgens grijsgedraaid werd of direct in de kast verdween, wisten we niet. Dankzij cijfers van Spotify en streamingdiensten als Youtube weten we nu ook hoe vaak dat nummer daadwerkelijk gedraaid wordt. We zien dus nu veel beter wat mensen leuk vinden."

De Top 40 wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Op hun website leggen ze uit dat dit gebeurt op basis van: Airplay: het aantal keer dat 100%NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, Qmusic, Radio Veronica, Radio 538, Sky Radio en Slam een nummer draaien wordt meegeteld en elk uur wordt vermenigvuldigd met de luistercijfers van dat uur (aangeleverd door NMO, het Nationaal Media Onderzoek). Streaming: de streaminggegevens van Spotify en andere streamingplatforms worden meegeteld. Trends op sociale media: de buzz rondom tracks op platforms als Twitter, YouTube, Facebook en Instagram en Shazam

Aalberts betwijfelt dat laatste: "Door de grote versnippering kun je nauwelijks meer spreken van een universele hit. Wat groot is op TikTok of vaak wordt afgespeeld op YouTube staat niet per se hoog genoteerd in de Top 40. Een artiest als Kendrick Lamar heeft nog nooit een grote hit in de Top 40 gehad, maar verkoopt wel lachend een paar keer de Ziggo Dome uit." Volgens hem is het ook maar de vraag wat de luistercijfers van Spotify betekenen: "Als een nummer een miljoen keer is gedraaid, zijn dat dan een miljoen unieke luisteraars, of bijvoorbeeld 50.000 mensen die het nummer ieder twintig keer afgespeeld hebben? Dat maakt nogal verschil." "De Top 40 beschikt echter ook over die cijfers", zegt Ester. Daaruit blijkt volgens hem dat bijvoorbeeld hiphop relatief vaker door een kleinere groep mensen beluisterd wordt. Weinig Nederlandstalige hiphop Hoewel niet op regelmatige basis, krijgt Qmusic zo nu en dan ook inzicht in die cijfers, zegt Ester. Daaruit blijkt dat bijvoorbeeld Nederlandstalige hiphop relatief vaker door een kleinere groep mensen beluisterd wordt. Nederlandstalige hiphop neemt überhaupt een aparte plek in het muzieklandschap in. Hoewel het genre veelvuldig in de Spotifylijstjes voorkomt, komen deze nummers vaak slecht uit testen onder luisteraars van de radiostations. Die draaien het daarom minder. "En omdat je voor een hitnotering nou eenmaal ook airplay nodig hebt, bereiken deze nummers soms niet de Top 40", aldus Ester. "Dat zie je ook bij een nummer als Engelbewaarder van Marco Schuitmaker, dat wij hebben uitgebracht", zegt Floris Janssen, manager van platenmaatschappij 8ball. "Dat is razend populair en stond tijden op nummer 1 in de Nederlandse Spotify top 50. Maar in de top 40 zal het die positie niet halen. Alleen omdat de radiostations het weinig draaien." Ook op YouTube is 'Engelbewaarder' populair, de officiële videoclip van het nummer werd er al bijna zes miljoen keer bekeken:

