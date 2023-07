Enorme cocaïnestroom uit Ecuador naar onze havens: 'Andere kant zeer vindingrijk'

"Dan hebben we het niet meer over hele concrete tips in individuele zaken, maar over een beter beeld van de logistiek in Ecuador: hoe de terminals werken, hoe de havenbedrijven werken. Alle informatie die de douane daar heeft die voor ons van belang kan zijn. Want de andere kant is zeer vindingrijk", zegt Van Schelven.

De Nederlandse douane kan met zo'n verdrag precies vastleggen welke informatie de landen kunnen uitwisselen en wil ook ter plekke iemand stationeren voor de dagelijkse contacten. Nu werkt er al iemand van de Nederlandse politie in de regio, die de douane hier van informatie voorziet. Maar volgens Van Schelven is er veel meer informatie nodig.

Voor het soepel en snel uitwisselen van informatie over routes, terminals, rederijen of containers is nu nog geen juridische basis. Directeur-generaal Douane Nanette van Schelven noemt die basis essentieel. "We zetten daar nu gas op."

In de havens van Rotterdam en Vlissingen is halverwege dit jaar al evenveel cocaïne onderschept als in heel 2022. Ecuador voert de lijst van herkomstlanden aan. Een douane-verdrag met Ecuador moet de uitwisseling van meer informatie mogelijk maken.

Ecuador is het nieuwe knooppunt als het gaat om cocaïnetransport naar Europa. Voor ons reden om af te reizen naar het Zuid-Amerikaanse land, om te zien hoe één van de veiligste landen daar veranderde in het epicentrum van de drugshandel. - NOS

Ecuador is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van belangrijkste exportlanden van cocaïne richting Europa en de Verenigde Staten. Cocaïne die aankomt, komt steeds vaker uit dat land en Europa heeft de VS de afgelopen jaren vervangen als grootste afnemer: België, Nederland en Spanje zijn de belangrijkste bestemmingen. Na de VS en Spanje was Nederland vorig jaar de belangrijkste bestemming van de in beslag genomen drugs.

Mexicaanse kartels en Albanese drugshandelaren trekken in Ecuador aan de touwtjes en laten lokale bendes een keiharde strijd voeren over de exportroutes. Eurocommissaris Ylva Johansson en een Belgische delegatie brachten eerder dit jaar een bezoek aan Ecuador voor betere samenwerking met het land. Maar Ecuadoriaanse havens hebben nauwelijks scanners en personeel om de uitvoer te controleren.

Ook corruptie in het land is een probleem. Volgens Van Schelven geldt dat voor het hele netwerk in Latijns-Amerika. "We moeten goed kijken naar hetzelfde belang. Staan we aan dezelfde kant aan het touw te trekken? Dat is een randvoorwaarde om daar uiteindelijk iemand te stationeren."

Dit najaar stuurt de Nederlandse douane een delegatie naar Ecuador om over de operationele details van samenwerking te praten. In Brazilië, Curaçao en Panama heeft de douane al mensen zitten. Binnenkort gaat er ook iemand naar Suriname. Van Schelven: "Het uiteindelijk doel is dat de Nederlandse douane in heel Latijns-Amerika een netwerk van douanemensen heeft, waarmee we kunnen samenwerken. Om daar de ogen en oren te zijn en te kijken wat we kunnen tegenhouden."