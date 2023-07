Watersportorganisaties zien niets in verplicht vaarbewijs

Er is niet één specifieke oorzaak of type ongeval aan te wijzen als verklaring voor de toename. Duidelijk is wel dat het de afgelopen jaren drukker is geworden op het water. Vooral in de coronaperiode hebben veel mensen een boot gekocht.

Zowel in de beroepsvaart als bij de pleziervaart steeg in 2022 het aantal ongelukken, gewonden en doden. In totaal waren er vorig jaar 1319 scheepsongevallen op de Nederlandse rivieren, kanalen, meren en in havens - tegen 1225 in 2021. Het aantal gewonden steeg van 42 naar 59 en het aantal doden van 5 naar 21. De dodelijke slachtoffers vielen bij zestien ongevallen, waarvan twaalf in de beroepsvaart en acht in de pleziervaart. Bij één ongeval waren zowel recreanten als een binnenvaartschip betrokken.

De toename van de ernstige ongevallen op het Nederlandse binnenwater is groter in de beroepsvaart (117 in 2022 tegen 78 in 2021) dan in de pleziervaart (80 in 2022 tegen 75 in 2021). De toename van het aantal ongevallen bij de beroepsvaart is vooral toe te schrijven aan aanvaringen met bruggen, sluizen en andere infrastructuur.