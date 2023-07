Josephine Chaplin, actrice en dochter van Charlie Chaplin, overleden

Josephine Chaplin is op 74-jarige leeftijd overleden. Chaplin was actrice en een dochter van de wereldberoemde filmmaker Charlie Chaplin. Ze overleed op 13 juli in Parijs, maar haar overlijden werd pas vrijdag bekendgemaakt.

Josephine Chaplin maakte in 1952 haar debuut in de film Limelight. De film werd geschreven en geproduceerd door haar vader. Ze speelde ook in zijn laatste film: A Countess from Hong Kong (1967).

Los van haar vader speelde de actrice in meerdere films, waaronder The Canterbury Tales (1972) van regisseur Pier Paolo Pasalini en Nuits Rouges (1974) van Georges Franju.

Chaplin was een van de acht kinderen uit het huwelijk tussen Charlie Chaplin en zijn vierde vrouw. Hij overleed zelf in 1977.