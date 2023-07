Twitter-rivaal Threads ziet aantal gebruikers fors dalen

Het aantal dagelijkse gebruikers van Twitter-rivaal Threads is gedaald met 70 procent sinds de lancering op 5 juli. Dat blijkt uit onderzoek van Sensor Tower, dat bezoekersaantallen en andere webstatistieken analyseert.

De app van Meta leek een vliegende start te maken, met binnen een paar dagen al 100 miljoen geregistreerde gebruikers. Maar met 13 miljoen dagelijkse bezoekers is het nieuwe platform nog geen concurrent voor Twitter, dat 200 miljoen dagelijkse bezoekers trekt.

Meta maakt zich geen zorgen om de afname van het aantal gebruikers. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram zegt rekening te hebben gehouden met een daling in populariteit in de beginperiode van het platform.

Eigenaar Mark Zuckerberg toonde zich deze week op Threads optimistisch over de toekomst van zijn nieuwe medium. "Het aantal gebruikers per dag ligt nog steeds veel hoger dan we hadden verwacht. De focus ligt nu op stabilisatie en pas daarna op uitbreiding. We hebben dit vaker gedaan, zoals bij Reels en Stories, en ik ben ervan overtuigd dat het ook goed komt met Threads."

Nog niet populair

Threads is onderdeel van Instagram, maar waar Instagram-gebruikers beelden delen, is Threads voornamelijk gericht op tekst. Het medium lijkt wat dat betreft in veel opzichten op Twitter, maar wil zich onderscheiden door weg te blijven van politieke discussies en nieuws.

Nieuws en politiek zijn de elementen die Twitter tot een succes hebben gemaakt, maar leiden daar ook tot haat en polarisatie. Het bedrijf zegt dit niet te willen aanmoedigen, maar hoe het dat wil bewerkstelligen, is onduidelijk.

Deskundigen die de app hebben geanalyseerd zeggen tegen The Wall Street Journal dat de daling in actieve gebruikers te maken heeft met het feit dat de app nog niet veel functies heeft en concurrentie heeft van andere apps. Wat je op Threads kan, zou je ook op andere apps kunnen doen.

Er is ook kritiek op het feit dat de app verbonden is met Instagram, waardoor mensen dezelfde gebruikers volgen, die misschien minder actief zijn op Threads dan gebruikers op Twitter. Ook zijn commerciële bedrijven en merken actief op Threads met reclame, tot ergernis van een deel van de gebruikers.

Nieuwe functies

Threads-hoofd Adam Mosseri heeft, net als Zuckerberg, vertrouwen in het platform. Hij zegt dat de focus nu ligt op het inbouwen van nieuwe functies en het verbeteren van de gebruikerservaring, voordat het bedrijf 'de community uit wil breiden.'

De app van het platform is nog niet te downloaden in Europa. De Europese Unie werkt de laatste jaren met strenge regels voor big tech. Het is nog onduidelijk of Threads hier binnenkort ook mag worden gebruikt.