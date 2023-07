Tweede vaccinatie tegen RS-virus goedgekeurd: 'Gaat veel opnames voorkomen'

De cijfers spreken voor zich, rekent hij voor. "Eén op de 56 gezonde baby's in Nederland wordt vanwege een besmetting met het RS-virus opgenomen in het ziekenhuis, dat is heel erg veel."

Dat het vaccin nu is goedgekeurd, betekent een keerpunt in de bestrijding van het virus , zegt kinderarts en infectioloog Louis Bont van het UMC Utrecht. Hij deed onderzoek deed naar de effectiviteit van het vaccin. "Dit gaat elk jaar heel veel ziekenhuisopnames voorkomen."

De komst van het vaccin wordt door artsen gezien als doorbraak. In Nederland belanden per jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis, van wie 150 tot 200 baby's op de intensive care. Wereldwijd overlijden er jaarlijks naar schatting 100.000 tot 200.000 kinderen aan.

Daardoor drinken baby's minder. Ouders wordt geadviseerd om bij verkoudheidsklachten in de eerste levensmaand van de baby direct naar de huisarts te gaan. Wereldwijd is het RS-virus de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen, na malaria.

Het RS-virus is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het zogenoemde respiratoir syncytieel virus. Iedere winter is er een piek in het aantal besmettingen met het RS-virus te zien. Symptomen van een besmetting zijn neusverkoudheidsklachten, hoesten en piepende benauwdheid.

Bij het vaccin dat nu is goedgekeurd, wordt de zwangere vrouw gevaccineerd, waarna de antistoffen die de moeder produceert via de placenta aan de baby worden overgedragen. Op die manier zijn zuigelingen in hun eerste kwetsbare maanden goed beschermd.

De volgende stap is dat het vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, zodat het voor iedereen toegankelijk is. De Gezondheidsraad moet de regering hier eerst over adviseren. "Ik ben ervan overtuigd dat een van deze twee vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma zal komen", zegt Bont. "Die uitspraak komt in de eerste maanden van 2024." Komende winter zal het vaccin dus nog niet massaal worden ingezet.

Bont legt uit waarom dat niet meteen kan. "De Gezondheidsraad moet kijken hoe het past in ons vaccinatieprogramma. Bovendien zijn er twee opties: een prik bij de moeder of een prik bij het kind. Dat heeft allebei voor- en nadelen. Ook moet er gekeken worden naar de kosten."

Allebei de vaccins zijn naar zijn mening zeer veilig, ernstige bijwerkingen zijn niet bekend. "Elk vaccin heeft bijwerkingen, denk aan roodheid op de plek van de injectie, maar zowel bij het zwangerenvaccin als bij het babyvaccin kun je echt zeggen dat er sprake is van een veilige immunisatie."

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft de rechten van het vaccin gekocht en wil het gaan produceren voor en in ontwikkelingslanden, iets waar Bont enthousiast over is. "Op deze manier kun je echt heel veel sterfte tegengaan in de wereld. Er gaan zo ontzettend veel kinderen dood. Dit vaccin zal van veel kinderen het leven redden", zei hij daar eerder over.