Biden draagt eerste vrouwelijke admiraal voor als bevelhebber marine

De Amerikaanse president Biden heeft admiraal Lisa Franchetti voorgedragen om de marine te leiden. Ze zou de eerste vrouw zijn die deze functie bekleedt en de eerste vrouw die toetreedt tot de chefs van staven, de Joint Chiefs of Staff, de machtigste militaire instantie in Amerika.

Franchetti heeft al 38 jaar ervaring binnen de krijgsmacht. "Admiraal Franchetti was de tweede vrouw ooit om deze rang te behalen, en is zeer deskundig op zowel uitvoerend als beleidsmatig vlak.", licht Biden zijn keuze toe

De voorkeur van Biden kwam als een verrassing voor het Pentagon, het ministerie van Defensie. Daar was de verwachting dat de admiraal die de marine leidt in de Stille Oceaan naar voren zou worden geschoven.

Aartsconservatieve Republikein

De benoeming moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Dat dreigt een slepende kwestie te worden omdat één senator, de aartsconservatieve Republikein Tommy Tubersville uit Alabama, al maanden dwarsligt bij het proces van militaire benoemingen en promoties. Door zijn opstelling is er voor het eerst sinds een eeuw geen bevelhebber bij de marine.

Tuberville houdt momenteel in zijn eentje meer dan 270 militaire benoemingen tegen vanwege een kwestie over abortus binnen de strijdkrachten. Het ministerie van Defensie faciliteert abortusregelingen voor militairen en hun familieleden. Die kunnen betaald verlof krijgen om abortus te ondergaan en ze mogen ook op kosten van het leger naar een staat reizen waar abortus is toegestaan, als dat in hun thuisstaat niet zo is.

Senator Tuberville wil niet stemmen over de benoemingen als deze regeling niet afgeschaft wordt. Volgens hem gaat het beleid in tegen de wet. Vorig jaar is het landelijke abortusrecht afgeschaft in de Verenigde Staten, toen de uitspraak in de roemruchte rechtszaak Roe vs. Wade door het Hooggerechtshof werd teruggedraaid. Daardoor mogen staten nu zelf bepalen of zij abortus toestaan.

'Republikeins probleem'

Biden noemt het dwarsliggen van Tuberville een probleem dat de Republikeinse Partij zelf moet oplossen. "Het is totaal onverantwoord wat hij doet. Ik geloof best dat de Republikeinen niet meer achter hem staan, maar ze moeten er iets aan doen. Alleen dan kan dit stoppen."

Uit een peiling van The New York Times komt naar voren dat niet alleen de Democraten het terugdraaien van het recht op abortus afkeuren, maar dat ook steeds meer Republikeinen niet blij zijn met de strengere abortuswetgeving.