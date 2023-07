Wie staan er na de zomer voor de klas? Scholen worstelen (nog steeds) met lerarentekort

De zomervakantie is nu ook voor de laatste scholieren in de regio Noord begonnen. Daarmee zijn de komende weken alle leerlingen in Nederland vrij. Maar voor veel schooldirecteuren geldt dat allerminst. Zij moeten aan de bak om ervoor te zorgen dat er komend schooljaar überhaupt iemand voor de klas staat.

Er zijn honderden schooldirecteuren die opnieuw de vakantie ingaan zonder dat ze het rooster voor het volgend schooljaar rond hebben. Het lerarentekort blijft nijpend, merkt ook de Amsterdamse school Waldorf aan de Werf. Directeur Jamilah Blom blijft daar achter met een grote zorg. "Ik hoop nog een leraar te vinden voor volgend schooljaar. Dat is nog even spannend."

Blom zegt het hele jaar al op zoek te zijn. "We begonnen met een half team, dus ik ben blij dat we nu nog maar één zoeken. Maar we zijn hier wel al heel lang mee bezig."

Bijna 10.000 voltijdbanen

Volgens de meest recente onderzoeken is het tekort onder leraren ongeveer 9700 fte, zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs. "Dat zijn dus bijna tienduizend volledige banen."

Vorig jaar rond deze tijd was het tekort vergelijkbaar. "De druk is hoog, de handen zitten in het haar, en het maakt het voor kinderen soms moeilijk om vijf dagen naar school te gaan. Dat willen we niet", zei toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma destijds.

Is er niet genoeg op ingezet op een oplossing? "Er is ontzettend veel aan gedaan, maar er is nog steeds heel veel nodig", zegt Weima. "Het is ook belangrijk dat er een blijvende inzet is."