Vierdaagse zit erop, bijna 40.000 wandelaars halen finish

Het zit erop: 39.019 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse voltooid, meldt Omroep Gelderland. Vanaf 09.30 uur druppelden de eerste mensen al over de finish en om 18.00 uur was het echt klaar. Het was de eerste Vierdaagse in vier jaar tijd: in 2020 en 2021 ging het niet door vanwege corona en vorig jaar gooide extreme hitte roet in het eten, waardoor het evenement werd ingekort. En dus was het nu weer ouderwets feest, onderweg én bij de intocht op de Via Gladiola:

De Vierdaagse is toe aan de slotdag. Op de Via Gladiola in Nijmegen, waar alle deelnemers binnenkomen, is het sinds vanmiddag een groot feest. Ook onderweg was de stemming bij de meeste lopers nog goed, al laat vier dagen wandelen ook z'n sporen na. - NOS