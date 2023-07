Door harde wind laait bosbrand bij Athene weer op

Volgens de Griekse minister Kikilias van Klimaat gaat Griekenland een moeilijk weekend tegemoet. "We krijgen te maken met extreme hitte, gevolgd door een harde wind." De temperaturen kunnen in het weekend oplopen tot 45 graden.

Eerder deze week moesten 1200 kinderen op zomerkamp al worden geëvacueerd vanwege de branden. Ook nu vinden er weer evacuaties plaats.

Rhodos en Laconië, in het zuiden van Griekenland, hadden de afgelopen dagen ook te maken met bosbranden. Die zouden de Griekse brandweer vandaag onder controle gekregen hebben.

Niet alleen in Griekenland

Al meerdere dagen worden verschillende Europese landen getroffen door bosbranden. Ook in Spanje en Zwitserland zorgde de droogte voor problemen. In beide landen zijn de bosbranden nog niet onder controle.

Op Europees niveau vinden dit jaar tot zover niet bovengemiddeld veel bosbranden plaats. Tot nu toe werd volgens het European Forest Fire Information System (EFFIS) zo'n 100.000 hectare verwoest door natuurbranden. Die tussenstand is volgens het EU-onderzoeksinstituut ongeveer gemiddeld voor deze tijd van het jaar. In 2022 ging er in totaal ruim 830.000 hectare in vlammen op.

Hoewel het aantal natuurbranden en de intensiteit ervan sterk fluctueren, is er één constante: bosbranden zijn een groeiend probleem. Door klimaatverandering kampen met name Zuid-Europese landen vaker met grote bosbranden, meldt het KNMI. Dat komt door een combinatie van warmer weer en langere periodes van droogte.