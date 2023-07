Klaver duikt weer onder 50 seconden en wordt derde in Monaco, Smidt zesde

Lieke Klaver heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco voor de tweede keer in haar carrière een 400 meter onder de 50 seconden gelopen. Al was het nipt, ze liep in de dwergstaat een tijd van 49,99 seconden.

Met die tijd werd de Nederlandse geen eerste, maar derde. De eerste plek ging naar de Poolse Natalia Kaczmarek in 49,63.

Atletiekliefhebbers keken van tevoren reikhalzend uit naar deze race omdat Klaver en Sydney McLaughlin-Levrone zich met elkaar zouden meten. Maar de Amerikaanse meldde zich op het laatste moment af met knieklachten.

McLaughlin-Levrone is olympisch kampioen op de 400 meter horden, maar gaat zich voor de WK in augustus toeleggen op de 400 meter vlak.