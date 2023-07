Klaver duikt weer onder 50 seconden en wordt derde in Monaco

Bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco wordt Lieke Klaver derde op de 400 meter. De Poolse Natalia Kaczmarek wordt eerste. - NOS

Met die tijd werd de Nederlandse geen eerste, maar derde. De eerste plek ging naar de Poolse Natalia Kaczmarek in 49,63.

In Monaco zou Klaver eigenlijk de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone treffen op de 400 meter. De Amerikaanse is olympisch kampioen op de 400 meter horden - en op dat onderdeel de grote rivale van Femke Bol.

Maar bij het WK in augustus wil McLaughlin-Levrone in actie komen op de 400 meter vlak. In Monaco zou ze die afstand ook lopen, maar ze trok zich op het laatste moment met knieklachten terug.