Degelijke Luiten haalt de cut en gaat naar finaleweekend op Brits Open

Joost Luiten kan zich gaan opmaken voor het finaleweekend van de 151ste editie van het Britse Open Championship, een van de oudste en meest prestigieuze golftoernooien ter wereld. Hij begon donderdag met 71 slagen (par) en ging een dag later in 72 slagen rond (+1).

Luiten behoort dit jaar met zes noteringen in de top-10 en vier podiumplaatsen tot de best presterende golfers in Europa en hoopt over ruim twee maanden op deelname aan de Ryder Cup.

Eerder dit jaar greep hij net naast de eindzeges in München en op de Britse Masters, maar Luiten kreeg beide keren wel weer de bevestiging dat hij helemaal terug is na mentale problemen.

Negende deelname

De 151ste editie van het Britse Open Championship wordt deze keer op de Royal Liverpool Golf Club in Hoylake afgewerkt, aan de Engelse westkust. Luiten speelt voor de negende keer het Brits Open, een 32ste plaats in 2019 was zijn beste prestatie tot nu toe.