NPO-directeur video Frans Klein vertrekt bij publieke omroep

NPO-directeur video Frans Klein vertrekt per 1 augustus bij de publieke omroep, meldt de NPO. Klein trad eind vorig jaar al terug vanwege het lopende onderzoek naar sociale veiligheid binnen de gehele NPO.

Dat onderzoek werd gestart naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door. Klein was daar tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden als mediadirecteur van de VARA, later BNNVARA. Hij zei in de Volkskrant niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren van het programma.

Na de aankondiging van het onderzoek zei Klein bij monde van zijn woordvoerder dat hij het onderzoek "ruim baan" wilde geven en niet wilde dat er discussie zou ontstaan over de onafhankelijkheid ervan. Het onderzoek staat onder leiding van oud-minister Martin van Rijn.

Nieuwe strategie

"Frans Klein neemt afscheid van de NPO op een moment dat de NPO een nieuwe weg is ingeslagen en wij, samen met de omroepen, een nieuwe strategie ontwikkelen", zegt NPO-directeur Frederieke Leeflang. "Wij danken Frans voor zijn grote inzet, betrokkenheid en betekenis voor de programmering van de publieke omroep in de afgelopen 36 jaar."

Klein werkte sinds eind jaren 80 bij de VARA. Mediavakblad Broadcast Magazine riep hem in 2020 uit tot Omroepman van het jaar.