'Kans op recordaantal dengue-besmettingen door opwarming aarde'

Het aantal gevallen van dengue ofwel knokkelkoorts kan dit jaar wereldwijd een recordhoogte bereiken, deels vanwege klimaatverandering. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De opwarming van de aarde is gunstig voor de muggen die de ziekte verspreiden. Ongeveer de helft van de wereldbevolking loopt op dit moment risico om knokkelkoorts te krijgen, aldus een specialist van de gezondheidsorganisatie. In januari van dit jaar waarschuwde de WHO er al voor dat de tropische ziekte zich extreem snel verspreidt en dat een pandemie dreigt. Ziekenhuizen vol Zo zijn er momenteel grote zorgen over een hevige dengue-uitbraak in Peru. Vorige maand werd bekend dat het dodental daar is opgelopen tot 248 en ziekenhuizen in het land liggen vol. President Dina Boluarte heeft de noodtoestand uitgeroepen in 18 van de 24 regio's in het land. De uitbraak wordt volgens Peruaanse gezondheidsautoriteiten ook verergerd door El Niño. Door de opwarming van het zeewater zouden er meer dengue-muggen zijn, die weer meer knokkelkoortsslachtoffers maken.

Dengue wordt overgebracht door besmette muggen, met name door de gelekoortsmug en de Aziatische tijgermug. De ziekte staat ook bekend als knokkelkoorts. Het is de meest voorkomende door muggen overgebrachte virale infectieziekte. Jaarlijks worden er ongeveer 400 miljoen mensen mee besmet. De meesten hebben geen symptomen. Ongeveer 100 miljoen mensen worden wel ziek en bij 500.000 mensen verloopt de ziekte ernstig. In minder dan één procent van de gevallen leidt knokkelkoorts tot de dood. De muggen die het virus overdragen leven vooral in tropische en subtropische gebieden, waaronder Afrika, Zuidoost-Azië, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Veelvoorkomende symptomen zijn hoge koorts met koude rillingen. Slachtoffers braken en hoesten veel en hebben heftige hoofdpijn achter de ogen. Ook is er veel pijn in de spieren, botten en gewrichten. De symptomen houden meestal een week tot twee weken aan. De klachten worden vaak ernstiger bij een tweede of derde dengue-infectie.