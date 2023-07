Schermer Tulen hoopt na forse investeringen te oogsten: 'Doel is WK-medaille'

Tristan Tulen is bij WK in Milaan kopman van het Nederlands degenteam en hoopt ook individueel toe te slaan. Vorig jaar won hij op de EK zilver en onlangs bij de Europese Spelen was hij de beste. - NOS

In Italië wil hij zich vanaf zaterdag met het Nederlands degenteam en individueel onderscheiden. "Met een goede dag is een WK-medaille mogelijk." Schermen is al jaren geen topprioriteit bij sportkoepel NOC*NSF als het gaat om de olympische aspiraties. Tulen is met zijn broer Rafaël, David van Nunen en Ruben Derksen van plan daar verandering in te brengen. Eerste succes Het eerste succes is inmiddels binnen, want sinds februari kunnen de degenspecialisten gebruikmaken van de trainingsfaciliteiten op het nationale sportcentrum Papendal. Vooralsnog wat verstopt in de Arnhem-hal, maar daar zitten de schermers niet mee. "Wij zochten een plek waar we ook overdag kunnen trainen. Bij onze club Scaramouche in Arnhem hebben we wel de faciliteiten, maar kunnen we niet altijd terecht", zegt Nederlands beste degenschermer over de upgrade bij NOC*NSF. "Hier kunnen we ook gebruikmaken van het krachthonk. Eigenlijk is het nu optimaal."

Schermer Tristan Tulen (l) vorig jaar in actie in de EK-finale tegen de Fransman Yannick Borel - EPA

Aan de toewijzing op Papendal ging een lange weg vooraf, waarbij Tulen net als zijn broer en de overige leden van het degenteam lange tijd zelf opdraaiden voor de meeste kosten om hun sport op het hoogste niveau te beoefenen. Bij afwezigheid van een coach trainden ze elkaar. Dat is voor een groot deel verleden tijd. Tulen, die zaterdag 32 jaar wordt, heeft de laatste jaren een flinke opmars gemaakt in de schermwereld. Vorig jaar veroverde hij bij de Europese kampioenschappen zilver, in mei kwam daar een bronzen medaille bij de wereldbekerwedstrijd in Istanbul bij en in juni bleek hij de beste op zijn specialiteit bij de Europese Spelen. Historisch zilver Tel daarbij op het voor Nederland historische zilver voor het degenteam bij de wereldbekerwedstrijd in Istanbul en het is duidelijk dat Nederland internationaal weer aan de weg timmert bij het schermen.

Vreugde bij Tristan Tulen na zijn eindzege bij de Europese Spelen - European Games

Als er gepresteerd wordt, volgt ook meer steun. De oudste Tulen - broer Rafaël is vijf jaar jonger - heeft inmiddels door zijn prestaties de A-status als topsporter bij NOC*NSF en ontvangt een stipendium, waardoor hij naast zijn sport niet meer hoeft te werken. En de kleine schermbond (3.000 leden) heeft onlangs toegezegd de komende tijd meete betalen aan reis- en verblijfkosten van de schermers bij internationale titeltoernooien en wereldbekertoernooien. Dat geeft de schermers rust. "We zijn al heel lang heel hard aan het werk. Schermen is niet echt een populaire sport in Nederland en je moet zelf veel investeren om verder te kunnen komen. Dat we dit allemaal hebben bereikt is een mooie stap op onze lange weg", klinkt het trots uit de mond van Tulen. Kijken bij andere landen De schermers zijn door hun zelfredzaamheid een stuk wijzer geworden de afgelopen jaren, zegt hij. "Je moet hard werken zonder dat je direct resultaat boekt. We hebben de afgelopen jaren gekeken hoe andere landen het deden. Met die kennis hebben we ons eigen plan gemaakt." "Wat ons speciaal maakt, denk ik, is dat wij snel kunnen schakelen op wat er op dit moment in het schermen goed werkt. Wij hebben geleerd iets zelf uit te zoeken, waar schermers uit andere landen minder assertief zijn en wachten tot een coach zegt wat ze moeten doen", verduidelijkt Tulen hun werkwijze. In zijn jongere jaren kreeg Tulen steun van topschermer Bas Verwijlen, die vier keer uitkwam op de Olympische Spelen. Inmiddels is Verwijlen gestopt, maar Tulen hoopt zijn fakkel volgend jaar in Parijs over te nemen.

Olympisch kwalificatietraject Het olympisch kwalificatietraject voor de schermers is zwaar. Bij de teams (degen, floret, sabel) dwingen de eerste vier landen van de wereldranglijst op 1 april 2024 een startbewijs af. Die teams mogen dan tevens drie schermers voor het individuele toernooi inschrijven. De vier landen krijgen gezelschap van het beste land van een van de vier wereldzones buiten de topvier van de wereldranglijst. Op dit moment staat het Nederlands mannendegenteam zestiende op de wereldranglijst, met zeven Europese landen hoger op die ranglijst. Aanvulling De acht deelnemende landen mogen per discipline drie schermers inschrijven voor het individuele toernooi in Parijs. Dat deelnemersveld wordt aangevuld met de beste twee schermers per continent, waarbij op 1 april 2024 met een geschoonde lijst wordt gewerkt. Schermers afkomstig uit de landen die zich al hebben geplaatst, worden dan geschrapt. Uit Europa komen via deze manier dus ook nog twee schermers. Het laatste redmiddel voor de schermers is een olympisch kwalificatietoernooi dat van 26 tot en met 28 april in Luxemburg wordt gehouden. Daar mag een land dat zich nog niet heeft geplaatst één deelnemer naar afvaardigen. Alleen de winnaar van dat toernooi krijgt een olympisch startbewijs