Hoogheemraadschap sluit sloot Den Haag af vanwege te hoge pfas-waarden

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een sloot in Den Haag afgesloten omdat die vervuild blijkt met verschillende pfas-stoffen. Dat meldt Omroep West. De bron van de vervuiling wordt onderzocht.

Vorige week kwam door onderzoeksprogramma Pointer aan het licht dat het Haagse water in 2021 veel te veel pfos (een pfas-soort) per liter bevatte, namelijk 180 nanogram. Dat is ruim 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater.

Nieuwe metingen

Naar aanleiding van de uitzending deed het hoogheemraadschap nieuwe metingen in de sloot. Daaruit blijkt dat er er weliswaar minder pfos in het water zit, 85 nanogram per liter, maar er zijn bij de metingen nog meer schadelijke pfas-stoffen aangetroffen. Om verdere verspreiding van het vervuilde water te voorkomen, is de sloot voorlopig afgesloten.

Het water ligt op bedrijventerrein Forepark, naast een woonwijk. Ook daar is een meting verricht, maar de resultaten daarvan geven vooralsnog geen aanleiding om daar sloten af te sluiten, schrijft het hoogheemraadschap in een verklaring. Het hoogheemraadschap heeft om daar duidelijkheid over te krijgen nog veertien andere metingen gedaan in de woonwijk en doet er komende week voor de zekerheid nog eens acht bij.

Informatiebijeenkomst

Delfland heeft het RIVM om meer informatie gevraagd over de gevolgen voor de volksgezondheid van de kankerverwekkende stoffen die in het water zijn gemeten. Er wordt nog gekeken welke andere maatregelen de komende tijd genomen moeten worden, schrijft de regionale omroep. Zodra er meer bekend is, organiseert het hoogheemraadschap samen met gemeente Den Haag en het RIVM een informatiebijeenkomst.