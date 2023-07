Rechter stelt datum vast in zaak tegen Trump: nog voor de verkiezingen

De rechter heeft bepaald dat de zaak tegen oud-president Donald Trump op 20 mei 2024 moet vallen. Die zaak gaat over het meenemen van geheime staatsdocumenten naar zijn landgoed in Florida. Met het vaststellen van deze datum zou het proces dus in de laatste fase van de voorverkiezingen beginnen, waarbij de presidentiële kandidaten per partij gekozen worden. Trump wordt verdacht van onder meer het meenemen van duizenden geheime documenten vanuit het Witte Huis naar zijn vakantiehuis in Florida. Daar heeft hij de stukken bewaard tussen zijn privé-bezittingen. In aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, waarbij Trump favoriet onder de Republikeinse kandidaten is, was het verzoek van de aanklager om de rechtszaak zo snel mogelijk te laten beginnen: nog in december van dit jaar. Trumps team wilde juist dat de rechtszaak zo lang mogelijk zou worden uitgesteld, liefst tot na de verkiezingen in november 2024. De kans is groot dat de zitting nog wordt uitgesteld, omdat die aan het einde van de voorverkiezingen valt. Trumps team zal er waarschijnlijk alles aan doen om het proces te vertragen, door bijvoorbeeld bezwaren in te dienen tegen de datum, de rechters of de plaats van de rechtszaak.

VS-correspondent Marieke de Vries: "De rechter in deze zaak, Aileen Cannon, kiest met deze datum voor de gulden middenweg, precies tussen de wens van de openbare aanklager en het team van Trump. Veel mensen zullen dat een meevaller vinden, omdat Cannon werd beticht van partijdigheid: ze zou op de hand van Trump zijn. Zo liet ze bijvoorbeeld in het vooronderzoek de FBI elk in beslag genomen document aan haar voorleggen, wat vertraging opleverde. Maar in dit geval heeft ze dus niet geluisterd naar Trumps team en is de kans groot dat de zaak een rol gaat spelen in de verkiezingen: voor het eerst in de geschiedenis zit een presidentskandidaat in het beklaagdenbankje in een verkiezingsjaar, tenzij hij het proces toch nog weet te vertragen."