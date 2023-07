Spaarrente verder omhoog bij de grote banken

De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Per 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5 procent. Eerder deze maand verhoogde die bank de rente ook al. In een paar maanden tijd is er voor spaarders een half procentpunt aan rente bijgekomen.

Klanten die hun spaargeld voor een langere tijd vastzetten, krijgen nog meer rente. Die kan boven de 2 procent uitkomen voor een spaarrekening.

Ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25 procent rente tot 10.000 euro. Bij hogere bedragen op de rekening wordt die rente aflopend minder.