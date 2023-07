Superstofzuiger gezocht voor vernield monument kankerpatiënten

Het bedrijf zoekt daarom naar een "superstofzuiger", maar heeft volgens Van Deenen nog geen geluk. "Je hebt echt sterke afzuigapparatuur nodig en die hebben alleen rioleringsbedrijven. Van die stofzuigers die zand uit putten kunnen zuigen. We voeren nu gesprekken, maar we hebben tot nu toe alleen 'nee' te horen gekregen."

Het bedrijf begon twee weken geleden kosteloos met het opruimen van de glasscherven. "Door de regen zakt dat glas steeds verder de zachte grond in, dus het is heel moeilijk om de kleine splinters op te ruimen", zegt Henk van Deenen van Handy-Clean tegen Omroep Flevoland .

Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten blijkt lastig op te ruimen. Volgens het betrokken schoonmaakbedrijf kan het nog maanden duren voordat al het glas weg is, mede omdat het bedrijf geen apparatuur heeft die krachtig genoeg is om de splinters op te zuigen.

Het monument in het Koningin Wilhelminabos bestond uit tientallen glasplaten met daarop duizenden namen van mensen die overleden aan de gevolgen van kanker. Het werd in de nacht van 18 op 19 juni verwoest . Door wie, is niet bekend.

KWF Kankerbestrijding, betrokken bij het monument in Dronten, zoekt nu mee naar bedrijven die een superstofzuiger kunnen uitlenen. "Het is een proces waar wij als gezondheidsfonds niet eerder mee te maken hebben gehad, maar het helpt wel als wij bellen. Het is een complexe en bijzondere klus", zegt een KWF-woordvoerder.

Afgraven?

Nadat alle glassplinters zijn weggehaald, moeten de funderingen van de glasplaten ook nog uit de grond worden getild. Het schoonmaakbedrijf vreest dat het nog maanden kan duren voordat alles is opgeruimd.

"Het vervelende is dat iedereen dit wil afronden, maar dat we afhankelijk zijn van anderen", zegt Van Deenen. "Ik ben geen tuinman, maar ik denk dat de enige manier om echt al het glas daar weg te krijgen is om 5 tot 10 centimeter van de bovenlaag af te graven. We zijn hier nu ook over in gesprek met het KWF."

Inmiddels heeft het bedrijf al zo'n twaalf tot dertien bakken vol glas opgeruimd. Die staan nog bij het bedrijf. "We bewaren dit voor het KWF totdat zij beslissen wat ze ermee willen doen, want ze willen er sowieso iets mee doen. Ik ga er wel een klein beetje van uit dat ze het laten omsmelten, om er weer nieuwe platen mee te maken."