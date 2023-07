Ernstig ongeluk bij attractie Zwarte Cross, slachtoffer zwaargewond naar traumacentrum

Bij muziekfestival Zwarte Cross is vandaag iemand zwaargewond geraakt door een val bij een stuntattractie. Volgens de politie is iemand van "een hoogte" naar beneden gevallen. Het slachtoffer is overgebracht naar het traumacentrum in Enschede, bevestigt de organisatie.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 15.00 uur bij de toren 'Do Your Own Stunt', meldt Omroep Gelderland. Bij deze attractie wordt iemand in een opblaasband vanaf een glijbaan gelanceerd en komt dan terecht in een luchtkussen. De rest van het weekend blijft de toren gesloten,

Na de val vandaag landde een traumahelikopter op het terrein. Het slachtoffer is daarna met de ambulance vervoerd naar het traumacentrum in Enschede. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.