Bij Feyenoord zijn ze er zeker van: spits Giménez blijft in Rotterdam

Dennis te Kloese, de algemeen directeur van Feyenoord, heeft er alle vertrouwen in dat spits Santiago Giménez in Rotterdam blijft. - NOS

Dennis te Kloese, de algemeen directeur van Feyenoord, kent geen twijfels. "Ik zou denken van wel. In het voetbal kan altijd van alles gebeuren, maar de intentie van Santiago, zijn familie, de mensen die hem ondersteunen en van Feyenoord is dat hij bij ons speelt. En daar gaan we vanuit." Ook als er driftig met de geldbuidel gerammeld gaat worden, bijvoorbeeld gevuld met 45 miljoen euro door een club uit de Engelse Premier League, zal het goudhaantje niet van de hand worden gedaan, durft Te Kloese te beweren. "Dan blijft hij toch in Rotterdam." Dat moet als muziek in de oren klinken van trainer Arne Slot, die met zijn ploeg op trainingskamp is in Oostenrijk. Hij is met Orkun Kökçü, Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi toch al drie basisspelers kwijt. Maar dat lijkt dus niet te gaan gebeuren met Giménez, die hij die winnende treffer uiteraard ten volle gunt. Energie "Ik vond het vooral voor hemzelf heel erg mooi, want hij had natuurlijk minder gespeeld dan waar hij op gehoopt had, denk ik. Dus als je dan drie minuten voor tijd in de finale de winnende mag maken, nadat je dat seizoen ook al kampioen bent geworden en daarin ook al zo'n belangrijke rol hebt gespeeld, dan sluit je een seizoen op een geweldige manier af."

Santiago Giménez met de Gold Cup - EPA

En dat geeft ook weer heel veel energie voor het nieuwe seizoen, voegt de succescoach eraan toe. Een seizoen waarvoor, anders dan een jaar geleden, de verwachtingen hooggespannen zullen zijn bij de fans. Maar ja, het is een open deur natuurlijk: eerste worden is één, er blijven is twee. Niet zo makkelijk dus. "Ja, er wordt vaak gevraagd naar een favorietenrol", bevestigt Slot. "Maar ik zal daar nooit voorafgaand aan het seizoen al uitspraken over doen, omdat ik nu weet hoeveel we vorig seizoen goed hebben moeten doen om kampioen te worden en ook weet van hoeveel details je afhankelijk bent. Maar dat we graag weer heel hoog willen eindigen, zo niet bovenaan, zal niemand verrassen." Grootste uitdaging Hij zal dat moeten doen zonder Kökçü, Szymanski en Idrissi, drie spelers uit de succesvolle basisploeg van voor de zomer. Het heeft het fundament van het elftal niet aangetast. Dat staat. "Dat zie ik ook in de oefenwedstrijden terug. En dat is ook wel logisch, omdat van de drie vertrokken basisspelers er twee vóór de bal speelden en maar eentje in een wat controlerende positie, Kökçu dus. Dus achter de bal is alles hetzelfde gebleven."

Feyenoord-trainer Arne Slot - Pro Shots

"De grootste uitdaging op dit moment is nu voor de bal. Ik vond dat ons aanvalsspel vorig jaar wat beter kon en dat vind ik nog steeds." Een nieuwe linksbuiten zou, na het vertrek van Idrissi, daarom heel wenselijk zijn. Noa Lang is zo'n speler, maar die koos voor PSV, dat 15 miljoen euro voor de international betaalde. "Het is duidelijk dat Noa Lang een heel goede speler is", vindt ook Slot. "Maar hij is naar PSV gegaan voor een transfersom waarvan ongeveer de helft het maximale is wat Feyenoord ooit betaald heeft voor een speler. Dus als we dat wel een keer gaan doen, zou dit jaar misschien wel hét moment kunnen zijn - gezien de Champions League-inkomsten - maar voorlopig hebben we dat nog niet gedaan." Wennen De zomerse transferperiode duurt nog vijf weken waarin uiteraard nog veel kan gebeuren. Slot verwacht geen gekke dingen, maar houdt het wel in zijn achterhoofd. "Vorig seizoen gingen nog heel veel spelers weg terwijl de eerste wedstrijden al gespeeld werden. Op de dag van Vitesse-uit, onze eerste competitiewedstrijd, werd ik door de directie gebeld dat Marcos Senesi verkocht was aan Bournemouth en dus niet kon spelen."

Lutsharel Geertruida op het trainingsveld - ANP