Mohoric duwt wiel net eerder over streep dan Asgreen na spectaculaire Touretappe

Matej Mohoric heeft in een zeldzaam spektakel de negentiende etappe van de Tour de France gewonnen. Geen moment werd het rustig in de 173 kilometer lange rit naar Poligny. Na een dag vol demarrages, in een vreselijk hoog tempo van bijna 50 kilometer per uur gemiddeld en een ongebruikelijk koersverloop was Mohoric op de streep sterker dan Kasper Asgreen en Ben O'Connor. Pas op de finishfoto was te zien dat Mohoric zijn wiel net iets eerder over de finishlijn duwde dan Asgreen. Groter dan een banddikte was het verschil niet. Het is voor Mohoric de derde keer in zijn carrière dat hij een Touretappe heeft gewonnen. In 2021 pakte hij er twee. Asgreen kwam in Poligny enkele centimeters te kort voor zijn tweede ritzege op rij, nadat hij donderdag de ook al zo vermakelijke rit naar Bourg-en-Bresse had gewonnen.

Bekijk hier de laatste kilometer van de negentiende etappe van de Tour de France, met aankomst in Poligny. - NOS

Het drietal Mohoric-Asgreen-O'Connor bleef een achtervolgende groep met daarin onder anderen Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Tom Pidcock knap voor. Op ruim dertig kilometer van de finish ontsnapten de drie uit een opmerkelijke groep overgebleven sprinters, punchers, aanvallers en hardrijders. Een gat van 30 seconden werd geslagen en een soort 'ploegentijdrit' van drie tegen negen renners naar de finish ging van start. De achtervolgers kwamen maar niet dichterbij, ook niet in de laatste acht kaarsrechte kilometers naar de streep. De gele trui van Jonas Vingegaard kwam niet in gevaar, net als het wit van Tadej Pogacar. Groenetruidrager Philipsen (vierde vandaag) pakte genoeg punten en heeft de eindzege in het puntenklassement binnen. De bollentrui is nog van Giulio Ciccone, maar de beslissing in die strijd valt morgen in de voorlaatste Touretappe, een zware bergrit door de Vogezen. Massasprint of vroege vlucht Een parcours waarvan eigenlijk niet echt duidelijk was voor wie die nou bedoeld was - aanvallers of sprinters - leverde een ongebruikelijk koersverloop op. Salvo's demarrages vanaf kilometer nul. Een vaak aan stukken gereten peloton. Hier en daar groepjes renners. En dat alles op een tempo dat pijn moet hebben gedaan diep in de derde week van de Tour: de hele rit lang net onder de 50 kilometer in het uur.

Tour de France etappe 19 - NOS

Na 100 gereden kilometers sloot een groep met de sterkste sprinters, aanvallers en hardrijders, dat los was gebroken van het peloton, plots aan bij de kopgroep. Enkele sprinters en hun lead-outs besloten na de tussenspurt in het dorpje Ney door te trekken richting de vluchtersgroep, die slechts een halve minuut verderop reed. De alertste aanvallers, punchers en hardrijders konden nog aansluiten. En zo begon de koers met nog 70 kilometer tot de finish eigenlijk opnieuw, met een bont gezelschap van 35 man voorop. Daarin zaten rappe mannen Philipsen, Dylan Groenewegen en Jordi Meeus. Net als andere gevaarlijke klanten zoals Van der Poel, Christophe Laporte, Pidcock, Mohoric en Asgreen.