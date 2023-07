OM in hoger beroep tegen levenslang voor schutter zorgboerderij Alblasserdam

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de levenslange celstraf voor de 39-jarige John S. uit Oud-Alblas. De man doodde in mei vorig jaar een man in Vlissingen. Twee dagen later schoot hij twee vrouwen dood op een zorgboerderij in Alblasserdam. Een jongen van 12 en een vrouw van 20 raakten zwaargewond.

Eerder werd 30 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist door het OM. Op die manier wilde het OM zoveel mogelijk de regie houden over de behandeling en de vrijheden van de schutter. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden tbs met dwangverpleging aan het OM nadat zij John S. uitgebreid hadden geobserveerd en onderzocht. Ze concludeerden dat S. aan meerdere stoornissen lijdt.

'Enige passende straf'

De rechtbank in Rotterdam besloot vorig week geen gehoor te geven aan die eis en legde de man een levenslange gevangenisstraf op. De rechtbank stelde dat een tijdelijke gevangenisstraf met tbs geen recht doet aan de gepleegde misdrijven en noemde levenslang daarom "de enige passende straf in deze zaak".

Het OM gaat onder andere in hoger beroep omdat de rechtbank geen deskundigen zou hebben geraadpleegd over het afwijken van de tbs-eis. Daarnaast hebben de officieren van justitie, de verdediging en de advocaten van nabestaanden en slachtoffers hun verhaal niet kunnen doen nadat de rechtbank afweek van de eis. Dat is voor het OM reden genoeg om in hoger beroep te gaan.

Effect op nabestaanden en slachtoffers

Door het hoger beroep moet de zaak opnieuw worden behandeld. Het OM zegt zich goed te realiseren dat het effect daarvan op de nabestaanden en slachtoffers groot is. Dit heeft meegewogen in de afweging om hoger beroep in te stellen.