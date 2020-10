Delphine Boël: 'Ik verwacht geen uitnodiging van mijn nieuwe familie'

Delphine Boël, sinds kort ook bekend als prinses Delphine van Saksen-Coburg, heeft in een persconferentie teruggeblikt op haar strijd voor erkenning als dochter van de Belgische koning Albert II. "Blij dat het over is", zei ze vanmiddag.

Bij de persconferentie waren zo'n vijftig journalisten aanwezig. Op de vraag of Delphine Boël de erkenning wilde voor het geld, antwoordde ze dat dat niet haar doel was en "dan zou het dom zijn om deze kant op te gaan". Daarmee doelde ze op het feit dat het vermogen van haar wettige vader, Jacques Boël, wordt geschat op het tienvoudige van dat van Albert.

Ze zegt weinig te verwachten van haar nieuwe biologische familie. "Maar als ze plotseling een teken van leven geven, dan zal ik ze nooit de rug toekeren, dat is zeker."

In een interview eerder op de dag verklapte Boël al wat haar het meest blij maakt: