Onderzoek: witte kleding is niet koeler bij warmte dan zwarte kleding

Witte kleding is bij warm weer niet koeler dan zwarte kleding. Dat blijkt uit onderzoek dat hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman van het RadboudUMC dit jaar deed tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Daarmee blijkt een algemene aanname niet waar.

Hopman en haar collega's deelden een groep van veertig mannelijke en vrouwelijke wandelaars op in tweeën. Om hun lichaamstemperatuur te meten, slikten zij allemaal een temperatuurpil: deze meet elke minuut de kerntemperatuur in het lichaam. Daarnaast kregen de deelnemers sensoren op de rug en armen geplakt, die elke 15 seconden de huidtemperatuur maten.

De ene helft kreeg een wit T-shirt aan, de andere helft een zwart T-shirt. De volgende dag werd dat omgedraaid. In totaal werden zo tachtig metingen gedaan. Er bleek geen verschil tussen de groepen.

De test werd gedaan bij temperaturen tot 24 graden. Of er ook bij hogere temperaturen geen verschil optreedt, valt op basis van dit onderzoek dus niet te zeggen.

Wat kun je het beste aantrekken?

Hopman kwam op het idee om het onderzoek te doen door de hitte tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van vorig jaar. Het evenement werd toen een dag eerder gestopt vanwege de extreme temperaturen.

"We kregen heel vaak de vraag wat wandelaars het beste kunnen aantrekken", aldus Hopman. Reden genoeg voor haar om in de literatuur te duiken. Al snel kwam naar voren dat bijvoorbeeld bedoeïenen in de woestijn al honderden jaren in donkere kleding lopen. "Dit leidde tot dit specifieke onderzoek naar het verschil tussen zwarte en witte T-shirts."

De onderzoeksgroep deed vijftien keer eerder onderzoek naar wandelaars van de Vierdaagse en publiceerde daarover zeker vijftig artikelen.