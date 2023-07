Poetin-criticus Igor Girkin, veroordeeld voor MH17-ramp, opgepakt in Rusland

In Rusland is nationalist Igor Girkin opgepakt, meldt zijn vrouw op Telegram. Girkin is oud-officier van de inlichtingendienst FSB. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van de MH17 in 2014. In Nederland is hij daarvoor afgelopen november bij verstek tot levenslang veroordeeld.

Girkin kondigde eerder dit jaar aan dat hij de politiek in zou gaan. Hij ontpopte zich de afgelopen jaren tot criticus van president Poetin. Ook bekritiseerde hij defensieminister Sjojgoe en de aanpak van Moskou in de oorlog in Oekraïne. Hij vindt dat de "speciale militaire operatie" niet goed wordt aangepakt.

De vrouw van Girkin schrijft op Telegram dat vertegenwoordigers van een onderzoekscommissie aan het einde van de ochtend naar hun huis kwamen. "Daarna namen ze mijn man mee naar een onbekende plek." Ze was op dat moment niet thuis.

Hyperpatriot

"In 2014 hoorde Girkin bij de gewapende separatisten die met de afscheiding van de Donbas begonnen", vertelt historicus en Rusland-deskundige Hubert Smeets. "In korte tijd wist hij op te klimmen tot minister van Defensie in het gebied. Door Moskou werd hij later teruggeroepen, omdat hij te veel zijn eigen gang ging."