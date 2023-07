Reijnders maakt vader trots met transfer naar Milan: 'Groot fan Van Basten'

Toen AC Milan zich een maand geleden meldde bij zijn vader en zaakwaarnemer was de keuze voor Tijjani Reijnders snel gemaakt. Spelen voor de club van zijn idool Ronaldinho. En misschien wel nog mooier: spelen voor de club van zijn vaders held Marco van Basten.

Ook de interesse van FC Barcelona en een Premier League-club kon AZ-aanvoerder Reijnders niet meer van zijn pad brengen: "Voor mij was Milan de nummer één." Reijnders tekende woensdag een contract tot medio 2028 in Milaan.

'Mooi hoe Gullit, Van Basten en Rijkaard hier vereerd worden'

Bij Milan maakten Van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard eind jaren tachtig en begin jaren negentig furore. Tijjani's vader Martin Reijnders stond toen aan de wieg van een bescheiden loopbaan als spits van PEC Zwolle, die via de Verenigde Staten en Finland weer eindigde in Zwolle.

"Mijn vader was een groot fan van Van Basten", zegt de 24-jarige Reijnders. "Dat hij straks hier zijn zoon kan zien spelen, is geweldig. Mooi hoe Gullit, Van Basten en Rijkaard hier nog vereerd worden. De foto's, de prijzen, de Gouden Ballen in het museum. Mooi dat ik ga spelen bij de club waar deze drie grootheden hebben gespeeld."