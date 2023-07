Amerikaanse zanger Tony Bennett (Blue Velvet) overleden

Zanger Tony Bennett is op 96-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats New York. Bennett leed al een aantal jaren aan alzheimer.

De Amerikaanse zanger met Italiaanse wortels bracht tijdens zijn carrière die zeven decennia omspande meer dan 70 albums uit. Drie daarvan bereikten de platinastatus nadat er een miljoen exemplaren van waren verkocht. Bennett heeft tijdens zijn loopbaan negentien Grammy Awards gewonnen.

De zanger scoorde in de jaren 50 hits zoals Because of You, Blue Velvet en I left my heart in San Francisco. Bennett was, net als Frank Sinatra en Dean Martin, een gevierde 'crooner'. Deze zangers, meestal mannen, zingen met een zachte, lage stem sentimentele liedjes.

Lady Gaga

Bennett was al ver in de tachtig toen hij in 2014 samen met Lady Gaga het album Cheek to cheek uitbracht. Niet lang daarna volgde Love Is Here to Stay met de Canadese zangeres Diana Krall. In 2021 verscheen een tweede album met Gaga; Love for Sale.

Samen met Lady Gaga trad hij in 2021 voor het laatst op. Dat was in de Radio City Music Hall in New York. Hij was toen 95 jaar. Een geplande tour kon hij vanwege gezondheidsproblemen niet afmaken.