IJsmeester Boomsma verlaat Thialf: 'Toe aan een nieuwe uitdaging'

Thialf moet op zoek naar een nieuwe ijsmeester. Beert Boomsma heeft besloten per 1 november zijn werkzaamheden neer te leggen. Bijna twintig jaar heeft hij de ijsmachines van 's werelds bekendste ijsbaan bediend.

"Na een zomer nadenken heb ik de knoop doorgehakt. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging", zegt Boomsma, die nog niet weet wat hij hierna zal gaan doen. "Ik was verantwoordelijk voor de hele techniek van het stadion. Dus ik kan meer dan ijs maken."

Mede door Boomsma's inspanningen is de ijsbaan in Heerenveen uitgegroeid tot de snelste laaglandbaan van de wereld. "Afgelopen week heb ik een foto gemaakt van het baanrecordbord. Als ik zie welke tijden daar nu op staan, dan kan ik daar trots op zijn."

Kende Thialf als zijn broekzak

Met Boomsma verliest Thialf niet alleen zijn gezicht, maar ook de man die het stadion en de daarbij behorende techniek als zijn broekzak kent. Marc Winters, directeur van Thialf, is echter niet bang dat de baan nu aan kwaliteit zal inleveren.

"Beert Boomsma weet zeker het meeste van het ijs, maar hij doet het niet alleen. Met name de laatste drie à vier jaar hebben we veel geïnvesteerd in het team. Daar hebben we de afgelopen weken ook al resultaat van gezien."