Bolsward wil huizen verwarmen door warmte uit Nederlandse vulkaan

De hitte uit een vulkaan in de Waddenzee is de ideale manier om huizen in Bolsward te verwarmen, vindt het Fries burgerinitiatief Stogef. Initiatiefnemer Ynze Salverda is optimistisch dat het zal lukken. "Ik ga ervan uit dat over 2, 3 jaar de schep in de grond gaat."

De Zuidwalvulkaan werd ruim vijftig jaar geleden ontdekt en ligt tussen Harlingen en Vlieland. De vulkaan is 150 jaar miljoen jaar oud en uitgedoofd. Maar eromheen is het nog steeds bovengemiddeld warm. De ideale bron voor de verwarming van huizen, ligt Salverda toe na een artikel in NRC.

"De vulkaan straalt nog steeds warmte af. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om eens te kijken of we dat op een nuttige manier kunnen gebruiken", dacht hij drie jaar geleden. Hij speelde met het idee van geothermie: het oppompen van aardwarmte om huizen te verwarmen. Inmiddels krijgt het plan steeds meer vorm.

"Je kunt niet rechtstreeks in de vulkaan boren", legt hij uit. "Je moet ook niet te dicht op de vulkaan zitten want die aarde is daar zo warm geweest dat het helemaal verglaast."

In combinatie met andere warmtebronnen

Hij vertelt dat je water door een aardlaag heen moet pompen om warmte te kunnen onttrekken in Bolsward, waar zo'n zevenduizend aansluitingen zijn. "Bij Bolsward willen wij een paar kilometer diep gaan boren naar een poreuze zandlaag." Vervolgens wordt het warme grondwater omhoog gepompt. Via een warmtewisselaar wordt de warmte onttrokken en kan het gebruikt worden voor een warmtenet.