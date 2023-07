Pérez crasht na twee minuten; eerste training GP Hongarije gaat verder zonder hem

Sergio Pérez, teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, is de Grand Prix van Hongarije dramatisch begonnen. De Mexicaan crashte in de eerste vrije training al na twee minuten. De schade aan de voorkant van zijn wagen is groot.

De Mexicaanse coureur begon het seizoen nog redelijk goed en hoopte een serieuze gooi te doen naar de wereldtitel. De laatste weken is hij echter hopeloos uit vorm. Vooral in de kwalificaties viel hij de laatste grands prix zwaar tegen.

In Hongarije ging het dus al in de eerste oefensessie mis. Pérez maakte een stuurfout, glibberde over het gras en eindigde hard in de muur. De sessie is inmiddels hervat, zonder Pérez.