Statiegeldautomaten weer actief, problemen na hack verholpen

De problemen bij statiegeldautomaten in supermarkten zijn verholpen, nadat door een hack ruim 120 automaten van het bedrijf Tomra offline waren sinds afgelopen dinsdag.

De helft van de getroffen automaten is gisteravond al aangezet. Naar verwachting gaat de rest vandaag weer aan.

Door de hack duurde een reparatie van een automaat langer; het bedrijf kon online niet van afstand meekijken en moest een monteur sturen. Sommige automaten waren al defect door vuil uit blikjes, die sinds kort ook in de automaten ingeleverd kunnen worden.

Marktleider Tomra heeft ruim 4000 automaten in supermarkten staan, onder meer in Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop, Spar en Aldi.

Geen losgeld

De timing van de hack was voor het bedrijf lastig, zei directeur René Hissink eerder tegen de NOS. "We waren al druk omdat we nog steeds bezig waren met aanpassingen aan automaten vanwege statiegeld op blik. Zo'n hack komt nooit goed uit, maar nu midden in de vakantietijd en midden in de uitrol, kun je dit er slecht bij hebben."

Het systeem van de automaten draait nu op een nieuwe server. Volgens Hissink is de hack uitgevoerd vanuit Canada, en is er geen gijzelsoftware geïnstalleerd of losgeld geëist. "Misschien was het gewoon vandalisme."