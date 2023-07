Gebutste Herlings lijkt al klaar voor rentree: 'Maar kijk ook uit naar pensioen'

Jeffrey Herlings maakt waarschijnlijk volgend weekend al zijn rentree in de MXGP van Finland. De 28-jarige motorcrosser brak zes weken geleden zijn nekwervel na een crash in Duitsland. Komende maandag heeft hij een laatste controle in het ziekenhuis, maar Herlings gaat ervan uit dat hij groen licht krijgt van zijn artsen.

Het ongeluk tijdens de GP van Duitsland heeft hem wel aan het denken gezet. "Het is een enge blessure", zegt Herlings tegen Omroep Brabant.

"Het is misschien niet aan te raden om meteen te gaan crossen, maar het kan volgens de dokter omdat de breuk is genezen. Valpartijen horen bij de sport en die is soms levensgevaarlijk, want het is geen dammen. Ik kijk steeds meer uit naar mijn pensioen."

'Geestelijk doet het zeer'

Zijn naasten zien het liefst dat hij zijn crossmotor zo snel mogelijk aan de wilgen hangt. "Ik denk dat mijn vader en moeder zouden willen dat ik liever gister dan vandaag stop. Maar dat dachten ze tien jaar geleden ook. Als er iets moet gebeuren, komt dat toch. Zo sta ik er in."

Door de buiteling is de grootste uitdaging van dit seizoen wel weg voor de vijfvoudig wereldkampioen. "De wereldtitel is natuurlijk foetsie", zegt Herlings. "En alleen de eerste plaats telt. De lichamelijke pijn had ik in Duitsland, maar geestelijk doet het ook wel zeer."