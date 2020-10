Stort granuliet bij Alphen (Gld) stopt tot nieuw onderzoek klaar is

Er wordt zo snel mogelijk gestopt met het storten van granuliet in een natuurplas in de gemeente West Maas en Waal tot een extern onderzoek klaar is. Dat bleek vandaag tijdens een nieuwe rechtszaak die door de gemeente is aangespannen, meldt de Gelderlander.

Het bedrijf Nederzand - dat het graniet stort - kwam met het aanbod om de stort te stoppen. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen vanwege de onrust die heerst bij omwonenden. Er is al 781.000 ton granuliet gestort in het water bij Alphen.

Over het opvullen van de plassen is de laatste tijd veel te doen. Tv-programma Zembla meldde vorige maand dat Rijkswaterstaat een rekenfout had gemaakt bij het berekenen van de risico's van het storten van granuliet. In het slechtste geval zou er 72.000 kilo van de giftige stof acrylamide in het water terechtkomen. De gemeente liet zelf ook onderzoek doen en kwam tot dezelfde conclusie.

Acrylamide

Acrylamide kan vrijkomen uit granuliet en is een restproduct dat ontstaat bij het breken, wassen en zeven van granietblokken. Volgens Rijkswaterstaat is er in de praktijk zo goed als geen gevaar.

De gemeente West Maas en Waal is fel tegen de stort van granuliet, maar kreeg tot nu toe nul of het rekest bij de rechter, die wees op de berekening van Rijkswaterstaat.

Het bedrijf Arcadis doet momenteel extra onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitslag daarvan wordt halverwege december verwacht.