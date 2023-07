Oppermachtig Spanje laat op WK monsterscore achterwege tegen Costa Rica

Spanje heeft bij het WK voetbal een probleemloze ouverture beleefd in groep C. De outsider voor de titel won in het Nieuw-Zeelandse Wellington met 3-0 van het Midden-Amerikaanse Costa Rica, een score die al bij rust was bereikt.

Zaterdag komen de twee andere landen in de poule, Zambia en Japan, voor het eerst in actie. Zij treden in Hamilton tegen elkaar in het strijdperk.

Vilda onder vuur

Spanje beleefde een roerige aanloop naar het WK, waarnaar het als outsider is afgereisd. Na het EK van vorig jaar in Engeland, waar de ploeg in de kwartfinales door het gastland na verlenging werd uitgeschakeld, lieten vijftien internationals weten niet langer onder bondscoach Jorge Vilda te willen spelen, omdat de situatie onder de trainer hun emotionele toestand en gezondheid zou schaden.

De Spaanse bond, onder wie Vilda's vader die directeur vrouwenvoetbal is, koos echter de kant van de bondscoach. Enkele speelsters keerden op hun schreden terug en stelden zich alsnog beschikbaar voor het Spaanse elftal, maar Patri Guijarro en Mapi León, aanvalsters van Champions League-winnaar Barcelona, bleven bij hun standpunt en ontbreken op het WK.

Gouden Bal

Ook terug van weggeweest, maar dan na een knieblessure die haar bijna een jaar uit de roulatie hield, is Alexia Putellas, eveneens van Barcelona. De winnares van de Gouden Bal als beste voetbalster van de wereld in 2021 en 2022, die het EK van vorig jaar en een groot deel van het afgelopen seizoen miste, begon tegen Costa Rica echter op de bank.