Gebrul in Berlijn blijkt grap, zoektocht naar leeuwin gaat door

Even dachten agenten vannacht de leeuwin op het spoor te zijn die in Berlijn wordt gezocht: in de omgeving van waar het dier gezien was klonk gebrul. Maar het bleek om een grap met een luidspreker te gaan. De zoektocht is daarom vanmorgen hervat.

In de Duitse hoofdstad Berlijn moeten inwoners binnenblijven omdat er vermoedelijk een leeuwin losloopt in de wijk Potsdam. De autoriteiten gebruiken helikopters om de leeuwin op te sporen. - NOS

Hoewel alles uit de kast wordt gehaald om het dier te vinden, zijn er geen nieuwe aanwijzingen of sporen gevonden. Ook kwamen er geen nieuwe meldingen binnen van mensen die het dier gezien zouden hebben.

Een aantal experts twijfelt of het in de video in kwestie daadwerkelijk om een leeuwin gaat. "Leeuwinnen hebben een lange staart, maar op de video lijkt het dier maar een heel kort staartje te hebben," zei oprichter van Stichting Leeuw Robert Kruijff in het NOS Radio 1 Journaal. "Aan de andere kant zegt de politie de leeuwin nog twee keer gezien te hebben en zijn de beelden onduidelijk."

Waar het dier vandaan komt is in ieder geval onbekend. Na een rondvraag van de politie bij verschillende dierentuinen en circussen in de omgeving blijkt dat er geen leeuwin wordt vermist. Het zou dus om een huisdier kunnen gaan. De Duitse wet verbiedt het houden van exotische dieren, waaronder leeuwen, niet volledig.