Koud op laatste dag Vierdaagse: blarenbedden ingeruild voor warmtedekens

Deelnemers van de Vierdaagse zijn op de laatste dag van het evenement overvallen door de lagere temperaturen. Medewerkers van het Rode Kruis zagen in de vroege ochtend verkleumde wandelaars bij de ehbo-posten.

"Normaal liggen ze op de bedden voor hun blaren, maar nu lagen ze onder warmtedekens", zegt Nicole van Batenburg van het Rode Kruis tegen Omroep Gelderland. "Mensen hebben de kou vanochtend onderschat."

Op de post in Overasselt waren heel veel mensen die het heel erg koud hadden, zegt Van Batenburg. "Er waren mensen in tranen, dat is sneu om te zien. Ook hadden veel mensen last van hun knieën. Of dat door de kou komt, durven we nog niet te zeggen."

De Vierdaagse werd in het verleden juist geregeld geteisterd door hitte. Zo was het vorig jaar zo heet dat de eerste dag zelfs geschrapt moest worden. In de loop van de ochtend liep de temperatuur op naar rond de 22 graden. Wel worden er nog buien verwacht.

Blarenrecord

Gisteren meldde het Rode Kruis al dat er een record was gevestigd qua aantal doorgeprikte blaren. Waar dat aan ligt, is nog niet duidelijk.

"Het is niet extreem heet geweest en er is ook geen extreme regenval geweest. Maar ook vanochtend was het niet best. Er waren mensen die hun nagels hebben verloren en hele vellen die eraf lagen", aldus Van Batenburg.

Eerste finishers

Ondanks dergelijke ongemakken kwam de eerste deelnemer van de Vierdaagse al rond 09.30 uur over de finishlijn in Nijmegen. Het gaat om rolstoeler Ronald van Dort. In 2018 en 2019 kwam hij ook al als allereerste over de finish.

De eerste loper kwam ongeveer een half uur later aan. "Ik dacht heel lang dat ik niet de eerste was, want ik liep tussen mensen van het leger. Ik voelde me wel goed, had snelheid in de benen", aldus de Brit Simon Brownlee tegen Omroep Gelderland.

Het is volgens zijn eigen berekeningen de 42ste wandeldag dat hij als eerste over de streep komt, in sommige edities kwam hij elke dag als eerste binnen. "Ik ga bier halen, maar de tent is nog niet open. Dat duurt nog tien minuten", aldus Brownlee.

Simon Brownlee kwam als eerste wandelaar over de eindstreep: