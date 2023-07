'Waterschapsbelasting volgend jaar fors omhoog'

De waterschapsbelastingen gaan volgend jaar fors omhoog, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De besturen willen de tarieven verhogen om de inflatie door te berekenen. Ook personeel en materiaal zijn duurder geworden.

In veel van de 21 waterschappen doen ze daar nog een schepje bovenop om de financiën op orde te brengen. Dat betekent dat de lasten gemiddeld met zo'n 10 procent omhooggaan.

Geen van de waterschappen wil de eigen buffer gebruiken om de gestegen kosten op te vangen. Daarom kunnen burgers, boeren, bedrijven en eigenaren van natuurterreinen de rekening verwachten.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is met een verwachte stijging van 35 procent aanvoerder. "Dat is een forse, maar onvermijdelijke stijging", aldus het waterschap. "De belangrijkste redenen zijn de hoge prijsstijgingen, de sterk gestegen kosten voor het uitvoeren van onze taken, bijna uitgeputte reserves en toegenomen risico's." Omgerekend komt dat neer op een verhoging van ruim honderd euro per jaar.

Onderhoud

Miljoenen euro's zijn nodig voor onderhoud. De dijken in het land moeten opgeknapt om ons te beschermen tegen het stijgen van de zeespiegel. Daarnaast moeten maatregelen genomen worden tegen de verwachte periodes van droogte. Ook het rioolwater zuiveren is hoog nodig, doordat het de afgelopen jaren flink vervuild is geraakt door onder meer medicijnresten.

Hoe hoog de belastingen volgend jaar precies worden, is nog niet te zeggen. De inflatie wordt doorberekend in de belastingen en dat inflatiecijfer is nog niet bekend. Het Centraal Planbureau gaat in de laatste berekening uit van 3 procent.

Waterschappen

Nederland telt 21 waterschappen. Samen met Rijkswaterstaat zijn de waterschappen de waterbeheerders in het land.

De hoogte van de belastingen (watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing) wordt bepaald door de mate waarin watergebruikers van de waterschappen profiteren. Boeren betalen meer dan een huishouden.

Per waterschap verschillen de belastingen. Dat komt bijvoorbeeld doordat het ene waterschap meer onderhoud nodig heeft dan het andere.