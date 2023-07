Oranje traint toch op vermaledijde cricketveld, Van de Donk weer terug

Oranje heeft in aanloop naar de WK-wedstrijd tegen Portugal op zondag toch weer getraind op het cricketveld in Tauranga. Wegens de aanwezigheid van een lemen plaat van 30 bij 30 centimeter aan de zijkant van de middencirkel, werd het trainingsveld als onveilig bestempeld. Er werd de laatste dagen nog gezocht naar een alternatief. Een veld op anderhalf uur reizen in Hamilton was een optie, maar de spelers gaven er de voorkeur aan om in Tauranga te blijven. En dus stond bondscoach Andries Jonker met zijn spelersgroep vrijdag toch weer op het vermaledijde cricketveld. De training was slechts een kwartier toegankelijk voor publiek. Van de Donk Er was dan ook niet te zien of Oranje bijvoorbeeld elf tegen elf trainde. Iets wat de bondscoach graag zou willen, maar dan moeten de speelsters wel zoals Jonker het noemt de 'knalharde plaat' omzeilen.

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app. Oranje opent de groepsfase op zondag 23 juli om 9.30 uur tegen Portugal. Op donderdag 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus is dat Vietnam (09.00 uur).

Wat wel te zien was, is dat Daniëlle van de Donk het eerste kwartier volledig meetrainde. De nummer 10 van Oranje verscheen de voorbije dagen alleen op haar gympen op het trainingsveld. Het is niet bekend of Van de Donk ergens last van had of heeft. Vanwege de vermoeidheid door het drukke reisschema mochten de spelers het de eerste dagen in Nieuw-Zeeland rustig aan doen.

Oranje traint nog een paar dagen in Sydney, maar hoe ze er nou écht voor staan is lastig in te schatten. Het complete circus, inclusief Susanne en Rivkah, maken de oversteek naar Nieuw-Zeeland en zien het basecamp. - NOS