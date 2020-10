Djokovic vlotjes langs Chatsjanov, Tsitsipas via Dimitrov naar laatste acht

Djokovic strooide in de eerste set met dropshots tegen de Rus, die vorig jaar wel de laatste acht bereikte. Veel succes had de toernooiwinnaar van 2017 er niet mee, maar na een tien minuten durende game kwam hij met een break wel op 5-3. Chatsjanov, als vijftiende ingeschaald in Parijs, brak direct terug, maar leverde vervolgens opnieuw zijn servicegame in.

Novak Djokovic heeft voor de veertiende keer de kwartfinales op Roland Garros bereikt. De als eerste geplaatste Serviër had het in de eerste set nog lastig tegen Karen Chatsjanov, maar wist overwerk te voorkomen en won in drie sets: 6-4, 6-3 ,6-3.

De wedstrijd was vooral boeiend omdat beide spelers voortdurend met agressief spel op jacht gingen naar het punt en omdat ze ook beiden leeuwenmoed toonden op een aantal beslissende momenten.

Tsitsipas wist tijdens de opslaggames van Dimitrov wél in de rally te komen, terwijl dat de Bulgaar andersom niet lukte. Dimitrov kreeg alleen in de eerste set breakpoints (drie stuks, die hij niet benutte) en verzuimde in de tiebreak om twee setpoints te verzilveren.

Voormalig juniorenkampioen Roeblev ook door

Tsitsipas, die in 2019 in de vierde ronde strandde, neemt het nu op tegen de Rus Andrej Roeblev, die na een vier uur durend en fraai gevecht met de Hongaar Marton Fucsovics als winnaar uit de bus kwam: 6-7 (4), 7-5, 6-4, 7-6 (3).

Roeblev, die het juniorentoernooi in 2015 won en bij zijn enige vorige deelname als prof in de eerste ronde strandde, kreeg in de eerste set geen vat op de harde en vlakke slagen van Fucsovics.

Maar bij de Hongaar nam de foutenlast gestaag toe. En toen hij bij 4-5 in de vierde set drie setkansen miste, was het met hem gedaan. Roeblev won in september in de finale van het graveltoernooi in Hamburg in drie sets van Tsitsipas.