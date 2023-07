Polen verplaatst troepen naar grens met Belarus om aanwezigheid Wagner

Polen verplaatst militaire troepen van het westen naar het oosten van het land. Polen ziet een mogelijke dreiging vanwege de aanwezigheid van huurlingenleger Wagner aan de grens met Belarus. Het land spreekt van een provocatie. Het is nog onduidelijk om hoeveel troepen het gaat.

Huurlingen van Wagner zijn begonnen met oefeningen aan de Poolse grens en zullen optrekken met het leger daar, meldde het Belarussische ministerie van Defensie. Ze zouden zich slechts een paar kilometer van de grens bevinden, en daarmee vlak bij NAVO-gebied trainen.

Afgelopen week zouden ruim tweeduizend huurlingen van Wagner in Belarus aangekomen zijn. In totaal moeten zo'n 10.000 huurlingen hun toevlucht krijgen in Belarus, zei een commandant van Wagner.

Prigozjin verwelkomt huurlingen

Het was lang onduidelijk of de huurlingen naar Belarus zouden vertrekken in navolging van hun leider Prigozjin, die Rusland al eerder verliet. Na de muiterij van de Wagner-baas werd met president Poetin afgesproken dat hij naar Belarus verhuist, waar bondgenoot Loekasjenko al dertig jaar aan de macht is.

Een tijdlang was het een raadsel waar Prigozjin zich ophield en of hij wel daadwerkelijk in Belarus zou zijn. Eergisteren dook een video op waarin te horen is dat de leider zijn troepen toespreekt, maar waarin hij slecht te zien is.

In de video is te horen dat de leider zijn huurlingen verwelkomt in het land, en verklaart dat ze geen deel meer zullen uitmaken van de oorlog in Oekraïne. Ook zegt hij het Belarussische leger het een na sterkste van de wereld te willen maken en het land te verdedigen als het aangevallen zou worden.