Het draait bij AlphaTauri nu om 'mediamagneet' Ricciardo: 'Ik voel pijn van De Vries'

Daniel Ricciardo begroet zijn nieuwe teamleden in Hongarije - ANP

"Het voelt geweldig dat ik mag terugkeren. Ik heb de afgelopen maanden vertrouwen en energie getankt. Ik ben terug en ik ben er klaar voor", zegt de 34-jarige Australiër, die vanaf de Hongaarse grand prix de plaats inneemt van de wegens matige prestaties ontslagen Fries Nyck de Vries. De sporen van De Vries zijn bij het team al weggeveegd. Zijn startnummer 21 is vervangen door de 3 van Ricciardo. De parelwittetandenlach van vlotgebekt marketingkanon Dannyric spat in het gastenverblijf van de wanden. Het is alsof de verlosser bij de geplaagde renstal, de rodelantaarndrager in het WK, is binnengewandeld.

Mediamagneet Ricciardo is een mediamagneet. Het is dringen voor zijn ontmoeting met de wereldpers, Ricciardo trekt tientallen journalisten. Grof geschat: een stuk of zestig.

Daniel Ricciardo krijgt een hand van Max Verstappen in Hongarije - ProShots

De helft kan niet horen wat de voormalige teamgenoot van Max Verstappen te zeggen heeft. Gelukkig zijn smartphones ook prima bruikbaar als recorders. Ricciardo's tafel ligt ermee bezaaid. Opgewekt trapt hij af. "Fijn om jullie weer te zien." 'Vervelend dat een goede vriend er niet meer bij is' Buiten op de Hungaroring heeft Verstappen zijn eerste reactie op de terugkeer van Ricciardo en de exit van De Vries al gegeven. De wereldkampioen heeft er een dubbel gevoel bij. "Het is vervelend dat een goede vriend er opeens niet meer bij is." "Of Nyck genoeg tijd heeft gehad? Dat is moeilijk te zeggen. Tien races is erg weinig, maar het besluit was kennelijk al genomen. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit of het hier gebeurt of later dit jaar."

Voorafgaand aan de grandprix van Hongarije reageert Max Verstappen op het vertrek van zijn landgenoot Nyck de Vries. - NOS

Verstappen benadrukt dat De Vries dit seizoen aan een lastige missie begon. "Dit zijn moeilijke auto's die je niet zomaar in de vingers hebt en de AlphaTauri was niet erg competitief. Misschien kwam Nyck gewoon op het verkeerde moment." "Hij is een geweldige rijder, maar je moet als nieuwe F1-coureur zorgen dat je een paar keer echt indruk maakt. Een paar momenten shinen. Dat gebeurde niet. En dan kan het hard gaan. Ook dat hoort bij F1, maar het is voor Nyck niet het einde van de wereld. Er zijn veel mooie raceklassen. Mogelijkheden zat. Hij gaat op zijn pootjes terechtkomen."

Genieten van Ricciardo Verstappen geniet wel zichtbaar van de terugkeer van zijn oude stalgenoot Ricciardo. "Het klikt tussen ons en ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom Daniel bij ons is vertrokken. Nu is hij terug en ligt alles weer open. Hij kan een kans grijpen. Fijn om hem weer in de familie te hebben."

Daniel Ricciardo - ProShots

Ricciardo was teamgenoot in de eerste Red Bull Racing-seizoenen van Verstappen, maar vertrok na 2018 omdat hij meer en meer het gevoel kreeg dat alles in de renstal draaide om het Nederlandse supertalent. "Ik ging naar Renault omdat ik een winnend team om me heen wilde bouwen. Samen successen oogsten. Daar had ik jaren voor uitgetrokken, maar het liep anders." Het viel tegen bij Renault: Ricciardo zocht zijn heil bij McLaren. Ook daar ging het mis. Hij werd overklast door teamgenoot Lando Norris, moest na twee seizoenen plaatsmaken voor Oscar Piastri en keerde met de staart tussen de benen terug naar het oude nest: Red Bull Racing. Niet als grand prix-coureur, maar als reserve. 'Liefde in de sport kwijtgeraakt' "Ik kwam in een warm bad. Ik was mijn liefde voor de sport een beetje kwijtgeraakt. En mijn zelfvertrouwen ook. Met de wijsheid van nu had ik mijn carrièrepad anders moeten aanpakken." "Ik had me verzoend met een jaar pauze en veel vrije tijd. Dat was de bedoeling. Resetten. Rust pakken. Afstand nemen. Niet meer elk weekend vliegen, niet alle verjaardagen missen. Leuke dingen doen, daar had ik zin in en dat had ik nodig. Het is gelukt, maar ik keer nu eerder terug dan verwacht. Het toont aan hoe snel het kan gaan in deze wereld. Ik heb veel in de simulator gezeten en testte vorige week een dag met de auto. Dat ging goed en het team heeft snel geschakeld."

Afbeelding ter illustratie - NOS