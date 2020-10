Bondscoach De Boer gaat vooral observeren: 'Nu geen tijd voor experimenten'

Ihattaren is er dus niet bij, zoals ook Steven Bergwijn moest afzeggen wegens een blessure. Zijn vervanger is Calvin Stengs, het AZ-talent dat ook niet zijn beste periode beleeft.

"Je selecteert soms ook met het oog op de toekomst", legt De Boer uit. "En we wilden Mo een hart onder de riem steken. Zeggen: 'Wij geloven in je'. Hij is pas 18 jaar. Moet nog heel veel leren. Dat kan ik uitleggen, maar als Virgil van Dijk, Memphis Depay, Gini Wijnaldum of Daley Blind het zeggen, maakt dat veel meer indruk. En dus is het jammer dat hij is afgehaakt met een liesblessure."

Het is geen tijd voor experimenten bij Oranje. Observeren is het sleutelwoord voor Frank de Boer op zijn eerste werkdag als bondscoach. "Vandaag bleef het bij een voorstelrondje en een lunch. Het lijkt me logisch dat als je zo kort bondscoach bent, je niet met allerlei experimenten komt. Ik denk ook dat ze mij hebben gekozen omdat ze willen dat de lijn van Koeman doorgaat."

Daarna volgen twee uitduels in het kader van de Nations League: op zondag 11 oktober speelt Oranje in Zenica tegen Bosnië en Herzegovina en op woensdag 14 oktober in Bergamo tegen Italië.

Het Nederlands elftal oefent woensdag 7 oktober in een lege Johan Cruijff Arena tegen Mexico. Oud-PSV'er Hirving Lozano reist overigens niet mee naar Amsterdam. De aanvaller zit namelijk in quarantaine, vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie van Napoli .

"Jonge spelers zullen op de deur kloppen. Maar je hebt ook ervaring nodig", zegt de Boer, daarmee refererend aan de selectie van Kevin Strootman en Ryan Babel. "Iemand als Kevin is er altijd bij geweest. Hij is een goede speler en heel belangrijk binnen en buiten het veld."

"Iedereen in deze selectie heeft zijn plek verdiend op dit moment. En dan gaan we continu kijken wat het Nederlands elftal nodig heeft, op korte, maar ook op de lange termijn. Want we werken natuurlijk naar juni toe."

'Spelers zijn wel wat gewend'

Want in juni 2021 staat het uitgestelde EK gepland, het eerste examen voor De Boer. De aanloop daarnaartoe begint met een oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Italië. En dat in negen dagen. Gericht werken aan spelconcepten op de training is er dus niet bij, weet De Boer.

"Ik heb weleens een betere voorbereiding gehad", erkent hij. "Idealiter had je rustig kunnen toewerken naar die twee laatste interlands, want die zijn het belangrijkst. Sommigen kwamen al om vier uur 's nachts aan, anderen om een uur of acht. Woensdag speel je een wedstrijd. Maar deze spelers zijn dat wel gewend; ze spelen bij topclubs."

Van Dijk mist publiek 'heel erg'

Dat geldt bijvoorbeeld voor aanvoerder Virgil van Dijk. Veel slaap zal de steunpilaar niet hebben genoten vannacht, na de ongekende oorwassing die hij zondag met Liverpool kreeg van het bescheiden Aston Villa (7-2).

Ronald Koeman stond erom bekend prestaties bij clubs nog even kort na te bespreken. Dat gebeurt nu niet. "Er hoeft vrij weinig gezegd te worden", aldus Van Dijk. "Ik denk niet dat de honger minder wordt. Gisteren was een avond zoals we die nooit meer willen meemaken."

"We hebben er heel lang over gesproken met elkaar, al is dat lastig omdat veel spelers naar de nationale ploeg afreisden. We moeten rustig blijven en hard blijven werken. En als we terugkomen, dan hebben we een heel belangrijke wedstrijd als we terugkomen tegen Everton."