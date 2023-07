Etappe 19: zeven kilometer recht op finish af en herinneringen aan man uit Ney

In de agenda's van de sprinters staat deze negentiende etappe als kans op een ritzege: een vlakke aankomst in een vrij vlakke rit over 172,8 kilometer. Bovendien zijn de laatste 7 kilometer op de D905 naar de finishlijn in Poligny kaarsrecht. Maar in de derde week van de Tour de France is niets vanzelfsprekend, zo bleek gisteren wel in Bourg-en-Bresse, en dus zullen mannen met vluchtambities zin hebben in vandaag. De rit begint en eindigt met klimmetjes, met de nadruk op '-tjes'. De Côte du Bois de Lionge (1,9 kilometer lang à 5,7 procent gemiddeld) zal de slaperige benen toch even een optater geven. En de Côte d'Ivory (2,3 kilometer à 5,7 procent gemiddeld) zal na een kleine 150 kilometer koers veel zwaarder aanvoelen dan het label van 'derde categorie' doet vermoeden. 'Een Eenkhoorntje' Zou Mathieu van der Poel of een andere man van de lange adem zichzelf al 'een Eenkhoorntje' hebben zien doen, of zichzelf hebben zien wegspringen op die Côte d'Ivory? De benen zullen flink worden beproefd tijdens de inspanning, want de finish ligt nog ruim 25 kilometer verderop. Vanaf het begin van de dag meezitten in de vlucht lijkt een beter idee.

Tour de France etappe 19 - NOS

Hoewel het de laatste kans is voor Van der Poel, zal de Nederlander misschien wel gewoon bij supersprinter Jasper Philipsen moeten blijven. De groenetruidrager gaat ruim op kop in het puntenklassement, maar helemaal veilig is zijn trui nog niet. Ergens halverwege de dag van vandaag liggen wat punten in een tussensprint. Philipsen zal er scherp zijn. Oude bekende van Clement Die tussensprint is in het dorpje Ney met 593 inwoners. En een van die inwoners is een oude bekende van voormalig wielrenner, tegenwoordig wieleranalist, Stef Clement: de tot Fransman genaturaliseerde Hongaar László Bodrogi. Vrienden kunnen we ze niet noemen. "Hij was een beetje boos op mij." Tijdens het WK tijdrijden in 2007 werd Clement derde, Bodrogi tweede en de Zwitser Fabian Cancellara eerste. Clement begreep later dat Bodrogi een beetje had gestayerd tijdens die WK-rit. "Hij boog een achterstand van een halve minuut om in vijf seconden voorsprong."

Herman van der Zandt kijkt naar etappe 19 van de Tour de France, een rit over 172,8 kilometer van Moirans-en-Montagne naar Poligny. - NOS