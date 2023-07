Doelpunten zijn duur op WK: geen treffers bij Nigeria tegen Canada

De inzet van de 40-jarige Sinclair werd gekeerd door keeper Chiamaka Nnadozie. Als Sinclair wel had gescoord, dan was ze de eerste speelster geworden met doelpunten op zes verschillende WK's.

Nigeria en Canada, poulegenoten van Australië, scoorden zelfs helemaal niet. Dat mocht vooral de Canadese recordinternational Christine Sinclair zich aanrekenen. In haar 324ste interland miste ze kort na rust een strafschop.

De doelpunten zijn vooralsnog schaars op het WK 2023. Het groepsduel tussen Nigeria en Canada in Melbourne eindigde vrijdag in 0-0.

Canada is regerend olympisch kampioen en geldt als een outsider op het WK. Nigeria is voor de negende keer present op een WK en overleefde tweemaal eerder de groepsfase. Barcelona-spits Asisat Oshoala is de sterspeler van de Afrikaanse ploeg.

Haar teamgenote Deborah Abiodun kreeg in blessuretijd de eerste rode kaart van het toernooi. De tackle van de 19-jarige middenvelder werd aanvankelijk met geel bestraft, maar na tussenkomst van de VAR werd dat omgezet in een directe rode kaart.