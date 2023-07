Canadese Sinclair mist penalty op zesde WK, Zwitserland langs Filipijnen

De inzet van de 40-jarige Sinclair werd gekeerd door keeper Chiamaka Nnadozie. Als Sinclair wel had gescoord, dan was ze de eerste speelster geworden met doelpunten op zes verschillende WK's.

Olympisch kampioen Canada is het WK moeizaam begonnen. De groepswedstrijd tegen Nigeria eindigde in 0-0. Zwitserland slaagde er tegen Filipijnen wel in om te scoren: 2-0.

Haar teamgenote Deborah Abiodun kreeg in blessuretijd de eerste rode kaart van het toernooi. De tackle van de 19-jarige middenvelder werd aanvankelijk met geel bestraft, maar na tussenkomst van de Nederlandse VAR Pol van Boekel werd dat omgezet in een directe rode kaart.

Canada geldt als een outsider op het WK. Nigeria is voor de negende keer present op een WK en overleefde tweemaal eerder de groepsfase. Barcelona-spits Asisat Oshoala is de sterspeler van de Afrikaanse ploeg.

De Filippijen, dat zowel bij de vrouwen als de mannen nooit eerder op een WK speelde, leek eerder verrassend op 1-0 te komen, maar de treffer van Katrina Guillou werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Aziatische ploeg was de onderliggende partij maar kon meer tegentreffers lange tijd voorkomen. Pas in de 64ste minuut was het opnieuw raak. De Filipijnse keeper Olivia McDaniel keerde bij een scrimmage nog twee schoten, maar op de inzet van Seraina Piubel had ze geen verweer.

Zwitserland gaat door de zege aan kop in de groep met ook Nieuw-Zeeland en Noorwegen.