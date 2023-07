Italiaanse politie doet grootste drugsvangst ooit in het land

In Italië is de grootste hoeveelheid drugs ooit in het land in beslag genomen, meldt de Guardia di Finanza, de financiële opsporingsdienst. Het gaat om meer dan 5,3 ton aan cocaïne, die uiteindelijk ruim 850 miljoen euro zou opleveren. Het is daarmee ook een van de grootste drugsvangsten ooit ter wereld.

Er zijn vijf arrestaties verricht: een Italiaan, twee Tunesiërs, een Fransman en een Albanees zijn aangehouden op de vissersboot waarmee ze de drugs vervoerden. Ook de boot is in beslag genomen.

Opsporingsdiensten hielden al een aantal dagen een koopvaardijschip in de gaten dat zich ophield aan de randen van de Italiaanse territoriale wateren. Woensdagochtend vroeg werden verdachte handelingen geconstateerd bij dat 'moederschip'. Grote aantallen pakketten lagen op het dek en werden overboord gezet toen de vissersboot naderde vanuit de kust van Calabrië. Daarop pikte de bemanning van de vissersboot de pakketten op.

Toen de vissersboot de Italiaanse territoriale wateren binnenvoer, werd het tegengehouden door de opsporingsdiensten, die de grote hoeveelheid drugs aan boord aantroffen. Het schip werd geëscorteerd naar de haven van Porto Empedocle op Sicilië.

Ook werd de achtervolging ingezet op het koopvaardijschip, dat in de richting van Turkije probeerde te varen. Dat schip wordt nu naar de haven van Palermo begeleid. Aan boord is een 15-koppige bemanning, onder wie mensen met de Oekraïense, Turkse en Azerbeidzjaanse nationaliteit.